Proyecto que reemplaza el CAE se discute y vota hoy en la Sala de la Cámara de Diputados

El proyecto de ley que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo modelo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) será discutido durante esta jornada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según consignó El Mercurio, a las 10:00 horas de este miércoles, se inicia una etapa clave para la tramitación impulsado por el Gobierno, el cual tras pasar por las comisiones de Educación y Hacienda llega a la sala con discusión inmediata.

El Ejecutivo ya ha adelantado que buscarán reponer artículos clave que fueron rechazados en Hacienda, como el que prohíbe el copago entre los deciles 7 y 9, esperando que el consenso que existe en torno al fin del CAE facilite el trámite legislativo.

Sin embargo, en la antesala de esa instancia, persisten las críticas hacia el nuevo modelo de financiamiento que propone el Ejecutivo.

Parlamentarios de oposición insisten en que la estrategia es un error de política pública, argumentos en línea con las advertencias que hicieron especialistas en educación superior y las propias instituciones.

PURANOTICIA