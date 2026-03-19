Proyecto que busca reformular el Mepco ingresaría al Congreso a inicios de la próxima semana

La presidenta del Senado, Paulina Núñez; el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se reunieron este jueves con el Presidente José Antonio Kast.

Tras el encuentro, la senadora señaló que "como colegisladores junto al Ejecutivo, para nosotros es fundamental coordinar lineamientos para abordar la agenda legislativa que se ha dado a conocer públicamente, no solo en cuanto a urgencias y discusiones inmediatas, sino también respecto de la definición de prioridades y los temas que marcarán el trabajo del Congreso en los próximos días".

En cuanto al proyecto que busca reformular el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), la parlamentaria afirmó que "hoy día tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía: el valor del transporte público y también el valor del combustible de la parafina".

"La legislación en esta materia no puede detenerse en cuestiones ideológicas o en cómo le produzco o no, eventualmente, un primer gallito al gobierno o al ministro que está de turno", indicó.

Y anunció que "la próxima semana lunes o martes ingresaría este proyecto por la Cámara de Diputadas y Diputados y calculamos que el día miércoles ya debería estar en el Senado en la Comisión de Hacienda".

Respecto a las auditorías anunciadas, Núñez indicó que es "evidente que, al asumir responsabilidades de gobierno, lo primero que corresponde es realizar auditorías, especialmente cuando las arcas fiscales están vacías. La situación es compleja: en los últimos meses de la administración anterior hubo dificultades incluso para cumplir con pagos tan básicos como los de los profesores".

"Por ello, es fundamental contar con información clara y objetiva, más allá de las distintas opiniones. En ese sentido, las auditorías son bienvenidas, porque permiten que todos los chilenos conozcan con transparencia en qué condiciones se está recibiendo el país", añadió.

Sobre la renovación de estados de excepción constitucional, la legisladora dijo que "ante el ingreso de la solicitud por parte del Ejecutivo, al Congreso le compete tramitarla, y espero que exista una mayoría suficiente para aprobarlas, ya que consideramos fundamental mantener este resguardo en las zonas que lo requieren".

"Al mismo tiempo, es necesario revisar prontamente qué medidas adicionales se pueden implementar. Para nosotros, este es un desde que debe continuar, pero también se necesitan acciones complementarias, idealmente de carácter preventivo. En ese sentido, estaremos disponibles para avanzar en ellas, incluso si requieren iniciativas legales", precisó.

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