Proyecto de Reconstrucción: Presidente de la Comisión de Hacienda confirma más de 1.500 indicaciones y adelanta jornadas intensivas

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, confirmó que este lunes, al cierre del plazo, ingresaron más de 1.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional.

El parlamentario equiparó este alto número de enmiendas con la cantidad habitual que se observa durante el debate de las leyes de presupuestos, advirtiendo que: "para el trámite de una ley normal, esto es una cantidad que supera el estándar".

Pese a la magnitud de las modificaciones propuestas, el cronograma de tramitación estipulado para la presente semana no sufrirá alteraciones. Para lograr este objetivo, el legislador adelantó que hará uso de sus atribuciones reglamentarias para apurar la discusión en la comisión este martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Al abordar la metodología de trabajo que se implementará, el diputado fue enfático en señalar: "La Comisión de Hacienda no va a perder la seriedad que la ha caracterizado. Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar. Pero si existen cien indicaciones relacionadas con un mismo guarismo, lo lógico sería que se votaran todas de una sola vez".

Su intención es que el proyecto sea despachado al Senado antes de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast del lunes 1 de junio.

Para cumplir con dichos plazos, el itinerario de la Comisión de Hacienda contempla que la sesión de este martes inicie a las 15:00 horas y se extienda ininterrumpidamente hasta la medianoche. Posteriormente, la convocatoria del miércoles arrancará durante la mañana y continuará su curso hasta el total despacho de la normativa.

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