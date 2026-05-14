Proyecto de reconstrucción nacional supera primer trámite en Hacienda y pasa a comisiones de Trabajo y Medio Ambiente

Cerca de las 5:00 horas de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reconstrucción nacional, tras lo cual seguirá su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, por lo que se espera que sea votado en sala durante la próxima semana.

El llamado "corazón del proyecto", la rebaja del impuesto de primera categoría, se aprobó por ocho votos a favor, de los partidos Nacional Libertario, Republicano, UDI, RN y PDG (Juan Valenzuela); en contra votaron Carlos Bianchi (Ind.-PPD), Jorge Brito (FA) y Boris Barrera (PC), y se abstuvo la diputada DC Priscilla Castillo.

La reducción del impuesto de primera categoría para las grandes empresas se implementará en tres años: en 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029), y en 2029, a 23% (operación renta 2030). Esta reducción pretende incentivar la inversión.

También se aprobó con los votos del oficialismo y del diputado PDG Juan Valenzuela, la reintegración de sistema tributario, la que también será gradual, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. Se alcanzaría la integración total en 2031. La medida también busca incentivar la inversión.

A su vez, por mayoría se aprobó la invariabilidad tributaria, mecanismo que establece un régimen tributario inmutable durante un período de 25 años, para proyectos de inversión significativos.

En cambio, la eliminación de la franquicia Sence para aumentar la recaudación, mediante la eliminación del beneficio tributario para gastos de capacitación y de las normas asociadas, fue rechazada con los votos en contra de los diputados de RN Diego Schalper y Eduardo Durán, los que se desmarcaron de la propuesta del Ejecutivo y se alinearon con la oposición.

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