Proyectan que más de 272 mil personas viajarán por el aeropuerto de Santiago durante este fin de semana largo

Con motivo del feriado por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de este viernes 31 de octubre, que genera un fin de semana largo, el Aeropuerto Santiago de Chile proyecta recibir a más de 272.203 personas entre este jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

De ese total, cerca de 139 mil pasajeros viajarán en vuelos nacionales y más de 133 mil volarán desde y hacia destinos internacionales, de acuerdo con proyecciones informadas por las aerolíneas.

Los días con mayor movimiento serán este jueves 30 y el viernes 31 de octubre, con más de 71 mil pasajeros en cada jornada.

Entre los destinos internacionales más demandados encabezan Lima (18.602), Buenos Aires (18.472), Sao Paulo (14.291), Río de Janeiro (9.971) y Bogotá (7.466).

En los nacionales lideran Calama (20.290), Antofagasta (18.317), Puerto Montt (17.773), Concepción (14.839) e Iquique (11.485).

En comparación con el mismo fin de semana largo de 2024, que se extendió por cuatro días, el flujo de 272.203 pasajeros es menor en 8,3%. La mayor caída se observa en vuelos nacionales (15,6%). En los internacionales se redujo apenas 0,9%.

“El aeropuerto ya ha movilizado cerca de 20 millones de personas entre enero y septiembre de este año, y este feriado es una nueva oportunidad para constatar cómo la infraestructura renovada, especialmente el Terminal Nacional, que inauguramos en septiembre, permite operar con mayores estándares de calidad y fluidez”, señaló Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile.

Añadió que, debido al mayor flujo de pasajeros, es recomendable que quienes viajan en vuelos nacionales lleguen con entre una y dos horas de anticipación al aeropuerto y quienes salgan hacia destinos internacionales lleguen con dos a tres horas de anticipación.

Además, recomendó realizar el check in en casa en los tótemes automáticos del aeropuerto y contar con la documentación requerida en el caso de viajar con niños o mascotas.

