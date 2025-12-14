Jeannette Jara confirma que tiene tres discursos "con énfasis distintos" para el cierre de la jornada electoral

La candidata presidencial Jeannette Jara confirmó que tiene preparados tres discursos para la jornada electoral de este domingo.

Previo a dirigirse a la casa de su madre en Conchalí, la abanderada precisó que cada uno contempla énfasis distintos, dependiendo del escenario que se configure tras el conteo de votos.

Al respecto, señaló que "lo esencial es lo que uno siente y piensa y esa es solo una cosa, es que vamos a ganar”, enfatizó.

La exministra del Trabajo se mostró tranquila y optimista, afirmando que "he hecho toda la pega que había que hacer y ahora es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”.

Cabe señalar que la candidata presidencial votará en el Liceo Poeta Federico García de la comuna de Conchalí.

PURANOTICIA