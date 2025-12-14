Más de 132 mil excusas para no votar en esta segunda vuelta presidencial se han ingresado en Comisaría Virtual

En la segunda vuelta presidencial de este domingo, el voto es obligatorio en el país para los ciudadanos chilenos, salvo los extranjeros y las excepciones que establece la ley.

Los naconales que no concurran a votar se exponen a multas que van entre 0,5 y 1,5 UTM (entre 30 mil y 103 mil pesos al valor actual). En el exterior el voto es voluntario.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

Desde las 08:00 horas de sábado y hasta las 06:00 horas de este domingo, se contabilizan, 132.495 excusas ingresadas en Comisaría Virtual, trámite que debe ser ratificado de manera presencial.

En ese sentido, del total de excusas iniciadas en Comisaría Virtual, 18.907 personas ya han concurrido a las distintas comisarías del país para validar de forma presencial dicho trámite.

Si una persona no puede votar, deberá esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección.

En ese momento, podrá presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

- Encontrarse fuera del país el 16 de noviembre.

- Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

- Estar a más de 200 kilómetros del local de votación (en este caso, el día de la elección se debe dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).

- Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

- Contar con calificación o certificación de discapacidad.

- Encontrarse afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

PURANOTICIA