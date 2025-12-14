Delegado Durán hace llamado a votar temprano y dice que se proyecta un "flujo continuo, pero sin aglomeraciones"

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, hizo un llamado a la ciudadanía a votar temprano durante la segunda vuelta presidencial.

Desde la Estación Mapocho, la autoridad comentó que la tendencia es que entre las 10:30 y las 13:00 horas se produzca una mayor concentración de personas.

“Creemos que, dado que se trata ahora de solo una papeleta, solo dos alternativas, el proceso va a ser mucho más expedito y probablemente vamos a tener un flujo continuo, pero sin aglomeraciones“, señaló.

Bajo ese contexto, el exalcalde dijo que “la invitación es procurar siempre a concurrir a votar temprano. La proyección del tiempo supone que cerca del mediodía pudiéramos tener más probabilidades en algunas de chubascos aislados”.

Respecto al anuncio de lluvias, el delegado comentó que se tomaron los resguardos para que la votación se pueda llevar a cabo con normalidad en los locales.

