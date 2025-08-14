Próximo lunes vence el plazo para patrocinar candidaturas independientes para la elección Presidencial y Parlamentarias

El Servicio Electoral advirtió que hasta el próximo lunes estará habilitada la plataforma para patrocinar a personas que deseen postularse como candidatos o candidatas independientes para los cargos de Presidente, senador o diputado. Y ese mismo día, hasta las 23:59 horas, podrán declararse las candidaturas en miras a las elecciones de noviembre de este año.

Para realizar un patrocinio, las personas interesadas deben ingresar a https://patrocinantes.servel.cl/auth/login, identificarse con su RUN, Clave Única, y número de serie de su carnet, seleccionar la elección correspondiente (presidencial o parlamentaria), y luego escoger a la persona que desean patrocinar. El sistema enviará una clave de seguridad al correo electrónico del patrocinante. Una vez finalizado, se emitirá un comprobante con los datos del patrocinio.

Los patrocinios de candidatos independientes también pueden suscribirse de forma manual, esto es ante un notario público del territorio correspondiente. En ambos casos, ya sea a través de la plataforma o ante notarios, los ciudadanos deben declarar bajo juramento o promesa, no estar afiliados a un partido político constituido o en formación, además de encontrarse habilitados para sufragar en el territorio donde declarará su candidatura el postulante a ser patrocinado.

Cada persona solo puede patrocinar a un candidato o candidata por elección. Los patrocinios son un requisito legal indispensable para que puedan inscribirse oficialmente como postulantes ante Servel.

En el caso de las candidaturas presidenciales, se requiere reunir un mínimo de 35.361 patrocinios válidamente aceptados para poder inscribirse. Para las candidaturas a cargos parlamentarios, el número mínimo de apoyos exigido corresponde al 0,5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en el distrito o circunscripción correspondiente.

Para más información sobre los requisitos, el funcionamiento del sistema o el número de patrocinios requeridos por tipo de elección, puede visitar www.servel.cl o acceder directamente al portal de patrocinios.

