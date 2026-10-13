Providencia y Ñuñoa suspenden las clases para este miércoles en establecimientos municipales tras intensas lluvias

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, anunció la suspensión de clases en los liceos y colegios de la comuna, producto del frente de mal tiempo que afectó a sectores dde la región Metropolitana.

En redes sociales del municipio, informaron que "todos nuestros equipos municipales se encuentran desplegados para atender las emergencias y reparar los daños que se han producido en la comuna".

Además, se dio a conocer que "nuestros centros de salud no atenderán público, ya que los equipos estarán trabajando en la reparación de daños".

Adicionalmente, se anunció que "la Dirección de Tránsito tampoco atenderá público".

El jefe comunal declaró que "estamos todos funcionando. Recibimos más de 1.900 llamadas durante estas últimas 2 horas, así que estamos priorizando cuáles son los edificios que están inundados en sus subterráneos. Tenemos algunas motobombas de la municipalidad; vamos a recibir otras dos del GORE y la Municipalidad de Las Condes también nos va a traer otras cinco, priorizando poder sacar el agua y normalizar cada una de esas instalaciones".

Respecto a la inundación que afectó a las instalaciones del municipio, sostuvo que “llegó muchísima agua, sobre todo a nuestros subterráneos; en el piso -3 tuvimos un par de vehículos que quedaron completamente inundados, pero en lo otro nosotros mismos estuvimos sacando el agua para que saliera hacia calle Miguel Claro, así que la verdad es que ya bajó bastante la cantidad de agua”.

Añadió que “tuvimos algunos daños en algunas unidades de la municipalidad. Ningún funcionario resultó lesionado ni herido. Hay algunas de las cosas que les vamos a estar comunicando que lamentablemente mañana no vamos a poder atender, por ejemplo, lo relacionado con Tránsito, pero las otras las vamos a poner a punto para poder resolver todas las demandas de nuestros vecinos y vecinas. Por ejemplo, el 1414, fiscalización, así como también la DIDECO están funcionando plenamente”.

Respecto de la realización de actividades académicas, señaló que "para quienes estén en nuestros liceos y colegios de la Municipalidad de Providencia que el día de mañana no vamos a poder tener clases, porque necesitan también poder sacar el agua y que estén en condiciones para poder recibir a nuestra comunidad escolar“.

“Y les vamos a estar entregando más informaciones durante las próximas horas sobre lo que va a pasar con nuestros consultorios y con los CECOSF. Así que para que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a seguir trabajando hasta que podamos normalizar toda nuestra comuna”, cerró.

ÑUÑOA

Desde la comuna explicaron que lasuspensión de clases se tomó "como medida preventiva ante los eventos meteorológicos registrados durante este martes 13 de octubre".

"Durante la jornada del miércoles, los equipos de la CMDS realizarán una supervisión de las dependencias de los establecimientos educacionales para evaluar sus condiciones de infraestructura y seguridad, detectar posibles afectaciones y determinar las medidas que correspondan", señalaron.

PURANOTICIA