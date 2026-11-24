El senador Juan Luis Castro (PS) ofreció disculpas públicas a sus pares Ximena Órdenes (Ind. PPD) y Fidel Espinoza (PS), cumpliendo así con una de las solicitudes planteadas por la bancada del Partido por la Democracia (PPD) tras la controversia por el retiro y posterior restitución de permisos constitucionales sin autorización de ambos parlamentarios.

A través de dos publicaciones en su cuenta de X, el legislador se refirió primero a la situación de Órdenes, luego de que la bancada PPD exigiera una disculpa pública a la senadora por lo ocurrido.

“Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional”, escribió.

Castro agregó que tiene por la senadora “un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República”.

En una segunda publicación, el legislador extendió sus disculpas al senador Fidel Espinoza, a quien agradeció su comprensión y el respaldo a su labor parlamentaria.

“Quiero expresar también públicamente mis sinceras disculpas al senador Fidel Espinoza. Agradezco profundamente su comprensión y el respaldo que ha manifestado a mi trabajo como jefe de comité y parlamentario”, señaló.

Las disculpas se producen luego de que la bancada PPD solicitara a Castro reconsiderar su permanencia como jefe del comité parlamentario que comparten el PS, el PPD y el Partido Liberal. La colectividad también planteó la necesidad de una compensación por los efectos que tuvo el episodio, aunque todavía no existe una propuesta concreta.

La controversia se originó cuando Castro, en su calidad de jefe de comité, gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, quienes acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

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