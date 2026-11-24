La expresidenta Michelle Bachelet llegó este martes al Teatro Nacional para participar en el velatorio de la actriz Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años. En la ocasión, la exmandataria lamentó su partida y destacó su trayectoria artística, compromiso con el país y defensa de la democracia y los derechos humanos.

"Es muy dolorosa (su partida), porque era una gran persona, una gran artista y, además, una mujer con un gran amor por nuestro país, que entregó tanto a todos nosotros. Por eso he venido aquí a acompañar a su familia y sentir que una mujer extraordinaria nos ha dejado", comentó.

La exmandataria agregó que “por eso he venido aquí a acompañar a su familia y sentir que una mujer extraordinaria nos ha dejado a los 98 años, pero hasta hace poco totalmente lúcida, con su mismo sentido del humor”.

"Ella (también destacaba) con una postura política muy clara por la democracia y por los derechos humanos de siempre", agregó Bachelet, que, al ser consultada sobre si faltó que ganara el Premio a las Artes Escénicas Nacionales, respondió: "Faltó, efectivamente".

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