La comisión mixta despachó este martes el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, tras resolver las discrepancias entre ambas entre la Cámara de Diputados y el Senado.

En particular, buscaron acuerdos para reponer los recursos a las partidas completas de Interior, Mujer, Cultura y Agricultura.

La instancia estuvo integrada por los diputados Agustín Romero (Republicanos), Flor Weisse (UDI), Diego Schalper (RN), Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (FA); y por los senadores Javier Macaya (UDI), quien la presidió, Rodolfo Carter (IND-Rep), María José Gatica (RN), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Cicardini (PS).

En la partida del Congreso Nacional uno de los puntos más álgidos se encuentra en las asignaciones entregadas a los expresidentes de la República. Además, también se debió discutir las transferencias correspondientes a los sitios de memoria en el Ministerio de Justicia.

Macaya explicó que se mantendrán en el Senado las remuneraciones, amparadas por la Constitución, mientras que las asignaciones, como gastos de representación, pasarán a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quedando sujetas al control de la Contraloría.

Uno de los acuerdos más relevantes se alcanzó en Educación. Según explicó la diputada Daniela Serrano (PC), se autorizó al Mineduc el gasto para 40 mil horas docentes adicionales, mientras que las 43 mil horas restantes, de un total de 83 mil, deberán cubrirse con profesores que se jubilen, con su incentivo al retiro pagado durante 2027.

Respecto a la partida de Interior, sus discrepancias surgieron principalmente por la reducción presupuestaria para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.

La comisión mixta aprobó su reposición por 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

También se repusieron los recursos a los Sitios de Memoria, integrando la propuesta por parte del Ejecutivo de una glosa que obligue a las instituciones parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a publicar semestralmente información sobre su estado financiero.

La asignación fue defendida por representantes de Chile Vamos, que votaron a favor, como Diego Schalper, o se abstuvieron como el diputado Jaime Coloma.

Esta asignación por $1.879 millones fue aprobada por 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

También se aprobaron los recursos correspondientes a los programas al empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que alcanzaban un total de $131.008 millones.

Esta asignación de la partida del Trabajo fue aprobada por 9 votos a favor y 1 voto en contra.

La partida de Agricultura fue repuesta con la unanimidad de los miembros de la comisión mixta, a pesar de las discrepancias que levantaron algunos parlamentarios sobre los recursos para el Indap.

En tanto, los recursos correspondientes para los Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde de los recursos para el Ministerio de Vivienda, también fueron repuestos por unanimidad.

Sobre la partida de Cultura, la comisión mixta aprobó la reposición de los recursos para la cartera por seis votos a tres.

La comisión mixta también repuso los recursos para el Ministerio de la Mujer, los que se habían rechazado en la Cámara luego de que el Ejecutivo decidiera poner fin a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

Luego, se aprobó por unanimidad una indicación de Ejecutivo para reponer los gastos variables asociados a la Ley de Seguridad Municipal.

Se trata de una glosa que incluye recursos por más de $ 2 mil millones.

Cabe señalar que el informe de la comisión mixta deberá ser visto este miércoles por ambas cámaras del Congreso.

PURANOTICIA