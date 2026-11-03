Proponen aumentar en US$2 mil millones la autorización de endeudamiento para congelar precios de los combustibles por 3 meses

El diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) pidió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, disponer de recursos fiscales adicionales que permitan congelar los precios de los combustibles durante los próximos tres meses.

En ese sentido, el parlamentario propuso aumentar en US$2.000 millones la autorización de endeudamiento fiscal solicitada por el Ejecutivo.

Valenzuela sostuvo que, frente al escenario internacional y el impacto que el alza de los combustibles está teniendo en la economía de los hogares chilenos, el Gobierno debe realizar un esfuerzo extraordinario para entregar certezas a las familias y evitar que esta situación siga golpeando su presupuesto.

En esa línea, explicó que su propuesta consiste en elevar de US $25 mil millones a US $27 mil millones el monto de endeudamiento que está solicitando el Ejecutivo, destinando esos US$2.000 millones adicionales a financiar un mecanismo que permita mantener congeladas las tarifas de las bencinas y el petróleo durante los próximos tres meses.

“Lo que estamos pidiendo es congelar las tarifas de las bencinas por los próximos tres meses. Esto nos pudiese costar incluso cerca de los 2.000 millones de dólares, pero lo que le pedimos al Ejecutivo es que se ponga la mano en el bolsillo. Hoy día tenemos que darle certezas a nuestra gente de que la bencina y el petróleo no van a subir de precio en los próximos tres meses”, señaló.

El diputado agregó que, si bien el conflicto internacional escapa de las decisiones de Chile, sus consecuencias económicas ya están afectando directamente a la ciudadanía, por lo que llamó al Gobierno a adoptar medidas concretas y extraordinarias.

“Lamentablemente llevamos un año donde hay una guerra que no depende de nosotros, pero ya la gente lo está pasando mal. Yo le pido al ministro Quiroz que hagamos un sacrificio adicional. Él nos está pidiendo una autorización hoy día por cerca de 25 mil millones de dólares para pagar deuda y para tener gasto corriente. Bueno, que sea en vez de 25, sean al menos 27 mil y con eso cubramos el alza de los combustibles por los próximos tres meses”, enfatizó.

Valenzuela recalcó que la prioridad debe ser proteger la economía de las familias, los trabajadores y los sectores productivos, evitando que el incremento de los combustibles siga traspasando el costo del transporte, los alimentos y otros bienes y servicios.

“Este es el momento de hacer un esfuerzo adicional. No podemos pedirle siempre a las familias que absorban el costo de las crisis internacionales. El Estado también tiene que hacer su parte”, concluyó.

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