Propietario de botillería frustra asalto y mata a delincuente en Colina

Un intento de robo terminó con la muerte de un delincuente en la comuna de Colina, Región Metropolitana, luego de que el dueño de una botillería repeliera el asalto con su propia arma de fuego. El hecho se registró en calle Esmeralda, cuando cuatro sujetos llegaron al local a bordo de un vehículo y tres de ellos ingresaron portando armas, intimidando a la familia presente.

Según el fiscal Felipe Olivarí, “en un momento de descuido, el dueño extrajo un arma debidamente inscrita y efectuó al menos cuatro disparos, hiriendo mortalmente a uno de los asaltantes, quien falleció en el sitio del suceso”. Los otros delincuentes huyeron rápidamente tras el incidente.

El propietario del local es considerado víctima de robo con intimidación y, según las primeras diligencias, habría actuado en legítima defensa. Personal de OS9 y del Laboratorio de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los demás involucrados.

Este hecho se suma a la serie de episodios de violencia en la zona, y las autoridades llaman a la ciudadanía a mantener la calma mientras se completa la investigación y se determinan responsabilidades.

PURANOTICIA