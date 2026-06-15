Pronóstico anticipa posibles lluvias en la región Metropolitana previo al Día del Padre

Un cambio en las condiciones meteorológicas podría marcar el cierre de esta semana en la región Metropolitana, luego de varios días con temperaturas templadas que antecederían a la posible llegada de un sistema frontal.

Según informó Meteored, el inicio de la semana estará caracterizado por cielos parcialmente nublados y un importante aumento de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 21 °C durante la jornada del lunes.

El martes las condiciones se mantendrían similares. De acuerdo con las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), utilizadas como referencia por Meteored, Santiago registraría nubosidad parcial y temperaturas cercanas a los 20 °C.

Sin embargo, el escenario comenzaría a cambiar a partir del miércoles, cuando se espera un descenso gradual de las temperaturas máximas en la zona central, las que rondarían los 15 °C en sectores como Quinta Normal.

El portal especializado Meteored también advirtió que un sistema frontal avanzará por el sur del país durante la segunda mitad de la semana y podría aproximarse a la zona central durante el próximo fin de semana.

Aunque por ahora no se proyectan precipitaciones para el valle de Santiago, las proyecciones del Centro Europeo muestran una ventana favorable para que se registren lluvias en sectores de la cordillera y precordillera de la región Metropolitana, especialmente en comunas como San José de Maipo, durante el sábado previo al Día del Padre.

No obstante, los especialistas señalan que la evolución del sistema frontal aún debe seguir monitoreándose y que recién a partir del próximo jueves se podrá estimar con mayor precisión su alcance y la cantidad de precipitaciones que eventualmente podría dejar en la zona central del país.

PURANOTICIA