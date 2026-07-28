Brutal ataque a balazos en plaza de Pudahuel deja un hombre muerto y otro grave

La PDI investiga un ataque a balazos que se registró la noche de este lunes en Pudahuel, y que dejó a un hombre fallecido y a otro gravemente herido.

El ataque se produjo alrededor de las 22:00 horas en la plaza Arboleda Sur, donde llegó un sujeto que disparó contra dos personas en situación de calle y se dio a la fuga.

Producto de la agresión, un hombre de 38 años murió en el mismo lugar y otro de 39 fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, herido de gravedad en las piernas.

La fiscal Paz Escobar, confirmó que las victimas son dos hombres adultos, "quienes se encontraban en situación de calle, pero no mantenemos mayores antecedentes sobre lo que originó este ataque".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

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