Dos nuevas salidas en el Gobierno: Renuncian seremis de Vivienda del Maule y del Trabajo de Tarapacá

El Gobierno sumó este lunes dos nuevas salidas. El seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Tarapacá, Cristián Andrés Cabezas Mundaca, y el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule, Patricio Ponce Arqueros, renunciaron a sus cargos.

Durante este lunes, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aceptó la renuncia de Ponce, la cual se hará efectiva a partir del próximo 1 de agosto.

En su reemplazo asumirá la subrogancia María José Díaz Hernández, quien se desempeña como jefa del Departamento de Planes y Programas de la misma Seremi.

En tanto, la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Tarapacá se hizo efectiva desde este mismo lunes 27 de julio.

"Mientras se desarrolla el proceso de designación de la nueva autoridad regional, la Secretaría Regional Ministerial continuará desarrollando con normalidad sus funciones, resguardando la continuidad del servicio y la implementación de las políticas públicas en beneficio de los trabajadores de la región", han indicado desde el Ejecutivo.

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