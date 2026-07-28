Estación Santa Isabel permanecerá cerrada tras incendio de tren de la Línea 5 del Metro

Metro de Santiago informó que la Línea 5 operará completamente este martes y que solo estará cerrada la estación Santa Isabel, donde este lunes se incendió un tren.

"Gracias al trabajo realizado durante la noche por nuestros equipos, Línea 5 volverá a operar de extremo a extremo. La estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes", señaló la empresa en un comunicado.

Durante la tarde de este lunes se originó un incendio en un tren de la estación de Santa Isabel, lo que obligó al cierre de otras cinco: Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

Tras la emergencia se reveló que un tren modelo NS-74, de los más antiguos del servicio, se incendió mientras permanecía detenido, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.

La gerente de operaciones de Metro de Santiago, Pamela Barros, señaló que "este tren efectivamente es la tecnología más antigua que tenemos en nuestra red, pero nosotros trabajamos en un plan de modernización para ampliar la vida útil de este tren en la cual venimos trabajando durante los últimos años".

Durante la emergencia, el SAMU atendió a cuatro personas por inhalación de humo, entre ellos un lactante, además de dos bomberos que presentaron problemas respiratorios por la abundante cantidad de humo tóxico en la estación.

PURANOTICIA