Profesores Mizala y Martínez pasan a segunda vuelta en histórica elección virtual de la Universidad de Chile

Los profesores Alejandra Mizala y Francisco Martínez fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta en la elección de nuevo rector de la Universidad de Chile, que se realizó este martes de manera virtual. En total fueron cuatro los candidatos que participaron en el proceso para elegir al rector que encabezará la casa de estudios durante el período 2026-2030.

El prorrector y presidente de la Junta Electoral Central, Claudio Pastenes, agradeció "el debate y el carácter deliberativo de la Universidad de Chile", expresado por primera vez de manera electrónica, tarea que, señaló, "demandó un trabajo institucional de mucho compromiso".

Por primera vez mediante votación electrónica, la comunidad académica pudo entregar sus preferencias en esta modalidad, en un proceso liderado por la Junta Electoral Central. Dicha entidad estuvo a cargo de supervisar el proceso, en articulación con la iniciativa UParticipa, la plataforma de la votación.

La votación contó con un 72% de participación, correspondiente a 3.037 votantes de un universo de 4.218.

En cuanto a los resultados, por orden de mayoría, la profesora Alejandra Mizala tuvo 1.060,25 preferencias, que ascienden al 42,72%; el profesor Francisco Martínez obtuvo 576 votos, que constituyen el 23,2%; el profesor Sergio Lavandero obtuvo 554,75, que corresponde al 22,33%; y el profesor Pablo Ruiz-Tagle alcanzó 291,625, correspondiente al 11,75%.

La jornada de entrega de resultados estuvo antecedida por la apertura de la urna virtual, proceso en el que participaron los académicos custodios de las claves de acceso, quienes se reunieron en el Salón de Honor concluida la votación, a las 17:00 horas del miércoles 12 de mayo.

Junto a ello, la comunidad electoral contó con equipamiento disponible en Casa Central para ejercer su voto. Con el presente resultado, el claustro elector está convocado nuevamente a votar, esta vez el próximo martes 2 de junio de 2026.

El próximo viernes 15 de mayo vence el plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del escrutinio.

Por otra parte, el martes 19 de mayo se publicará el resultado definitivo de la elección y el llamado a segunda vuelta.

PURANOTICIA