¿Proceso constitucional directo al precipicio? Catastrófico escenario plantea la posibilidad de ni siquiera plebiscitar el nuevo texto

Totalmente complejo es el escenario que se vislumbra en relación al proceso constitucional con miras a la redacción de la propuesta de una nueva Carta Magna que rija los destinos del país por las próximas décadas.

Y es que las faltas de acuerdo en el Consejo Constitucional, sumado a los votos en contra que se han adelantado respecto a las modificaciones que planteará la Comisión de Expertos, hacen prever que el segundo proceso va directo al fracaso.

Es bajo este contexto que se dio a conocer una arista que era desconocida, al menos en relación al camino que llevó la extinta Convención Constitucional, ya que si el nuevo texto no es aprobado por 3/5 del Consejo Constitucional, lisa y llanamente no habrá Plebiscito de salida programado para el 17 de diciembre próximo.

El periodista de CNN Chile, Daniel Matamala, señaló al respecto a través de sus redes sociales que "es perfectamente posible que no haya Plebiscito el 17 de diciembre. Según confirmé con varios miembros de la Comisión Experta, si el Consejo no aprueba por 3/5 el proyecto final, no habría Plebiscito".

Esta argumentación la complementó diciendo que "bastaría que Republicanos no vote a favor para que ello ocurra. O que el oficialismo más mayoría de CHV se oponga. Si encuestas no se revierten de aquí al 7 de noviembre, es posible que nadie quiera aprobar un proyecto con grandes probabilidades de ser rechazado".

De igual forma, el experto electoral y ex Diputado de la República, Pepe Auth, también entró al debate, señalando a La Segunda que actualmente el escenario se encamina hacia un fracaso y que podría no haber un texto a plebiscitar.

"La Comisión Experta planteará modificaciones al texto que salga del Consejo Constitucional y a la altura del 14 de octubre irá al Consejo de vuelta. Ahí no hay quórum para aprobarlas, porque los Republicanos declararon que no las aprobarán. Entonces tendrá que votarse la propuesta del Consejo mediante insistencia y si no hay quórum no habrá ningún texto para plebiscitar", comentó Auth.

También explicó que "nadie quiere enfrentar el Plebiscito. La derecha se dio cuenta de que si plebiscita un texto marcado por ellos y, particularmente por el pensamiento de Republicanos, será rechazado y recetarse una derrota electoral antes de elecciones que distribuyen poder, como son las municipales y regionales, sería un error de proporciones".

En cuanto al oficialismo, el ex parlamentario por la región Metropolitana dijo que si la derecha impone sus términos en el Consejo Constitucional, "se sumará al rechazo y eso se suma a la ola rechacista que ya existe", agregando que "sería una forma de remontar dos derrotas flagrantes: el rechazo del Plebiscito de salida y la elección de consejeros. Sería una victoria antes de las elecciones regionales, que vienen malas".

Pero, ¿qué tan factible es que ni siquiera se llegue a votar el Plebiscito de salida? A juicio del experto electoral consultado por La Segunda, "bastarían cuatro votos de Chile Vamos" para que ello ocurra. Así es como –a su juicio– se abren dos escenarios adversos: "¿Qué es peor: ir a un Plebiscito y que las ideas de derecha resulten rechazadas o no ir a ese plebiscito?", lanzó el sociólogo de profesión.

Auth también analizó lo que podría ocurrir en el proceso constitucional señalando que "perder con sus ideas puede ser fatal para la derecha, porque tenía todo para ganar. Por eso resuena el escenario de que no haya Plebiscito, porque 'si habrá una masacre, mejor nos saltamos la masacre' y habrá críticas, pero como la gente mira con distancia esto, pensarán que por último nos saltamos una elección".

"En análisis costo-beneficio, saltarse el Plebiscito es la alternativa de menor costo. La otra es el consenso, que tiene costos para Kast, porque significa que capitula. Y no puede ponerse en el campo del rechazo, porque tiene el poder de bloqueo y tendrían que votar en contra de su propuesta", concluyó.

Quien también analizó esta posibilidad fue el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien aseveró a Radio Duna que "el proceso constitucional lo veo mal. Se hizo un esfuerzo gigantesco con los expertos, de manera transversal, y se pusieron de acuerdo en un texto", añadiendo un catastrófico escenario: "Tenemos la posibilidad de salvar el proceso, pero la probabilidad es baja".

Por último, el senador por la región del Maule y flamante nuevo presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, sostuvo que "si el Partido Republicano se levantara de la mesa y dijera que no quiere avanzar, hasta ahí llegamos. No tendríamos texto constitucional ni tendríamos Plebiscito. Pero todos estaremos de acuerdo que eso sería un gran fracaso".

PURANOTICIA