Procedimiento policial de rutina permite hallar cultivo indoor y 160 plantas de marihuana en un domicilio de La Pintana

Durante un patrullaje preventivo en la comuna de La Pintana, Carabineros detectó un importante cultivo ilegal de marihuana al interior de un domicilio particular, luego de que dos sujetos huyeran del lugar al ser sorprendidos.

Según los antecedentes, los funcionarios realizaban rondas por el sector cuando notaron la presencia de los individuos frente a una vivienda. Al intentar realizarles un control de identidad, ambos escaparon, dejando la puerta del inmueble entreabierta.

En ese momento, los carabineros percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía desde el interior del domicilio, además de equipos de aire acondicionado y otros implementos utilizados para la producción de droga.

Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron la existencia de un cultivo indoor completamente equipado, con sistemas de riego y ventilación, además de 160 plantas de marihuana en pleno crecimiento.

El hallazgo fue informado al Ministerio Público, mientras que la policía continúa con las diligencias para dar con el paradero de los responsables del cultivo y determinar la magnitud de la red involucrada.

