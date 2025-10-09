Prisión preventiva para violador de San Bernardo que engañaba a sus víctimas con falsas entrevistas de trabajo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la risión preventiva de Jorge Eduardo Barra Matías, 37 años, tras ser formalizado por las violaciones de dos mujeres cometidas en la comuna entre febrero y septiembre de este año. El sujeto engañaba a la víctimas con falsas entrevistas de trabajo.

En la audiencia efectuada el miércoles, el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, expuso que el imputado publicaba en Facebook ofertas de trabajo en un vivero, para lo cual solicitaba que las interesadas llevaran ropa de recambio a una entrevista que se efectuaría en el sector de cerro Negro.

Una vez en el lugar, sector solitario de la comuna, el imputado procedía a amenazar a las víctimas con un elemento cortopunzante y luego las violaba. Finalmente, las obligaba a cambiarse de ropa y les robaba las otras para finalmente darse a la fuga. Dos mujeres hicieron la denuncia, pero habría otras siete víctimas.

A solicitud de la fiscalía, tribunal decretó la prisión preventiva del imputado -detenido en la madrugada del miércoles- por considerar que su libertad es un riesgo para la seguridad de la sociedad y dio un plazo de cierre de investigación de 90 días.

El fiscal Martinson, quien lo formalizó por robo con violación, destacó el "profesionalismo" del sujeto para borrar evidencia. Por lo mismo, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI, a cargo de la indagatoria, lo considera un "violador serial".

Además, Barra Matías registra una condena por homicidio del año 2013, año en que mató a una persona con un hacha en Los Ríos, y también se le investigó por delitos sexuales en 2011, pero no recibió sanción por esos ilícitos.

