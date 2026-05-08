Prisión preventiva para venezolano que baleó con una Uzi a víctima en Providencia

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Johneikel Daniel Borge Ladera, venezolano de 25 años, imputado por dispararle con un subfusil Uzi a un hombre durante un portonazo en Providencia la noche del lunes pasado. El tribunal dio un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

Tras la formalización efectuada por el delito de robo con violencia, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, informó que el imputado tenía una orden de expulsión vigente desde marzo del 2025. Además, indicó que el arma aún no ha sido recuperada y que se investiga el vínculo de este sujeto con el Tren de Aragua.

Los detenidos son tres venezolanos y un chileno, dos de ellos menores de edad, a quienes también se les investiga por otros asaltos similares. Borge fue capturado el miércoles pasado en la mañana, mientras que los otros tres cayeron en la noche del martes, aunque fueron formalizados por el delito de receptación.

El asalto se registró a las 22:00 horas del lunes 4 de mayo en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos. Se presume que estaba siendo seguido en otro móvil, ya que apenas se detuvo frente al inmueble fue abordado de inmediato por la banda.

La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil, impactándolo bajo la axila derecha. Fue trasladado por el SAMU al Hospital Indisa, donde quedó internado en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

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