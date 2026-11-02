Prisión preventiva para tres imputados por secuestro con homicidio de Martín Pérez y tribunal decreta reserva de la investigación

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los tres venezolanos imputados por el secuestro y homicidio del joven Martín Pérez, joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la tarde del viernes pasado en la comuna de Colina.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana, Jonathan Coloma, indicó que el tribunal decretó la reserva de la causa debido a las diligencias que continúan desarrollando las policías.

Se trata de sujetos de 18, 19 y 20 años, detenidos junto a un cuarto imputado que ya se encuentra en prisión preventiva. Una mujer también capturada en la indagatoria quedó en libertad.

El plagio del joven se produjo luego de que saliera de su trabajo en un taller de carpintería y se trasladara hasta Estación Central, donde se reunió con un grupo de individuos y abordó un automóvil.

Posteriormente, su familia comenzó a recibir exigencias económicas por $50 millones a cambio de su liberación.

Tras lo cual, el OS9 de Carabinero formó un grupo operativo especial antisecuestro que realizó distintas diligencias, incluidos allanamientos y detenciones.

A solicitud de la Fiscalía ECOH, el tribunal decretó reserva de la investigación, pero entre los antecedentes que se conocen, está la circunstancia de que los sujetos siguieron cobrando rescate incluso después de dar muerte a la víctima.

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