Prisión preventiva para sujeto que mató a transeúnte extranjero en medio de una riña

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo ECOH de la Fiscalía lograron la detención de un sujeto chileno, sindicado como el autor de un fatal tiroteo en Recoleta. El incidente ocurrió el 6 de julio, cuando la víctima, un trabajador de nacionalidad peruana, fue alcanzado por una bala perdida mientras caminaba, convirtiéndose en una víctima colateral de una violenta riña.

El hecho se desencadenó por una disputa entre dos grupos en vehículos. Fue en ese contexto que el detenido, de 26 años, realizó disparos indiscriminados que no hirieron a sus adversarios, pero impactaron al hombre peruano, quien salía de una barbería del lugar. El disparo en la cabeza le provocó la muerte inmediata.

Tras una exhaustiva investigación, las autoridades lograron dar con el paradero del presunto responsable. Al momento de la detención, el sujeto se encontraba en posesión de cocaína y ketamina. Por este motivo, el detenido fue imputado por homicidio simple, homicidio frustrado contra los ocupantes del otro vehículo, porte ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley de Drogas.

La justicia decretó la prisión preventiva para el acusado, estableciendo un plazo de 120 días para la investigación de los hechos.

PURANOTICIA