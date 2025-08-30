Prisión preventiva para sujeto que intimidaba y robaba en transporte público en San Ramón

Un hombre de 40 años, con antecedentes penales y en situación de calle, fue formalizado por robo con violencia e intimidación y quedó en prisión preventiva, tras ser detenido por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) en San Ramón, Región Metropolitana.

La investigación se remonta al 30 de julio, cuando tres sujetos abordaron un bus Red del recorrido 212 en esa comuna y atacaron a los pasajeros.

“En ese momento suben tres imputados al bus y proceden a intimidar a tres personas, tres pasajeros que a esa hora iban a bordo del bus, dos de los cuáles intimidan y a un tercero que apuñalan con un elemento cortopunzante en la pierna, causándole herida de diversa magnitud o categoría, le sustraen especies y luego huyen del lugar", relató el comisario Óscar Vielma, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón.

El caso se sumó a una serie de denuncias previas realizadas por usuarios del sistema de transporte público, que alertaban sobre el aumento de este tipo de delitos en la zona sur de Santiago.

Gracias a la revisión de las cámaras de seguridad del bus y al reconocimiento facial realizado por las víctimas, la PDI logró identificar a uno de los agresores. Según explicó Vielma, los otros dos involucrados también estarían en situación de calle.

Con estos antecedentes, la fiscalía regional Metropolitana Sur emitió una orden de detención que fue concretada este viernes. Ese mismo día, el imputado fue formalizado y enviado a prisión preventiva por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación.

