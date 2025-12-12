Prisión preventiva para mujer imputada por ataque a disparos que dejó dos muertos y a adolescente parapléjico en Quilicura

La Fiscalía ECOH Metropolitana formalizó a una mujer por su participación en el homicidio calificado de dos hombres y en un homicidio frustrado contra un menor de edad, hechos ocurridos en la comuna de Quilicura.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, Javier Carreño, expuso ante el tribunal los hechos ocurridos la noche del 27 de septiembre de 2024, en las cercanías de una plaza donde se registró una balacera.

De acuerdo con el relato de testigos, la imputada participó en los disparos que cobraron la vida de dos hombres (de 87 y 35 años). Además, un adolescente de 14 años quedó parapléjico tras recibir múltiples impactos balísticos.

Tras conocer los antecedentes, la magistrada del 2º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva a la imputada y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Al término de la audiencia, el fiscal Carreño señaló que “se logró acreditar, para efectos de conseguir la prisión preventiva de la imputada, los delitos de homicidio calificado, tanto consumados como frustrados. Además, se incluyó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego”.

