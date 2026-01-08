Cámara despacha al Senado proyecto que propone modificaciones a la legítima defensa

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que propone cambios a la legítima defensa, excluyendo la medida de prisión preventiva a quienes repelen en su hogar un robo con fuerza.

La moción, presentada por diputados de la bancada republicana, busca modificar diversas normas en materia de legítima defensa, para hacerse cargo de “una agresión ilegítima actual e inminente”.

La iniciativa permitía quedar exentos de responsabilidad penal por el uso de armas de fuego debidamente inscritas. Sin embargo, esta disposición fue rechazada en la Comisión de Constitución, lo que fue ratificado por la Sala por 122 votos en contra y ocho abstenciones.

En reemplazo, la Cámara respaldó por 70 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, fijar una excepción en el Código Procesal Penal en relación a la aplicación de prisión preventiva.

La norma establece que no se podrá decretar la máxima medida cautelar para la persona que hubiere repelido un robo con escalamiento.

