Daniel Jadue ahora arremete contra el Presidente Boric y lo acusa de "subordinarse" a Donald Trump y Estados Unidos

Tras cargar contra la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y luego contra el Frente Amplio, ahora Daniel Jadue criticó duramente al Presidente Gabriel Boric.

Su reproche dice relación con el mensaje entregado por el Mandatario respecto a los líderes que se muestran serviles con Donald Trump.

Según el exAlcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), el Jefe de Estado también se mostró servil ante su homólogo estadounidense.

“Pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó”, señaló Daniel Jadue a través de su programa «Sin Maquillaje».

Luego, recordó las intervenciones que realizó el Presidente Boric por la guerra en Ucrania. “¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania?”, se preguntó Jadue, “subordinándose al discurso de los neonazis en Ucrania para hacerle ojitos a Trump. Y en el fondo encontrarle la razón y sumarnos a su política”.

“La verdad, ninguna, no había ni siquiera necesidad de opinar en una cuestión tan distante. Dice que es por principios, no. No nos olvidamos”, añadió Jadue.

