Prisión preventiva para imputado por femicidio de funcionaria municipal en Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva de Yerko Mendoza, imputado por el femicidio de Patricia Ojeda, crimen ocurrido el pasado 26 de junio en la capital de la región de La Araucanía.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía de La Araucanía le imputó los delitos de femicidio, violación de morada, desacato y amenazas a Carabineros, argumentando que el acusado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal Jorge Mandiola informó que la víctima tenía 32 años, era funcionaria de la Municipalidad de Temuco, madre de dos hijas de 14 y 4 años, y había mantenido una relación con el imputado.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el acusado habría incumplido las medidas de protección que resguardaban a la víctima, ingresando por la fuerza a su domicilio, donde presuntamente cometió el crimen.

La activación de una alarma permitió alertar a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron hasta el inmueble y concretaron la detención del imputado.

Durante la audiencia también se conocieron antecedentes de una denuncia presentada el 18 de mayo por el presunto delito de violación en contra del mismo imputado. De acuerdo con la Fiscalía, en esa oportunidad se solicitó una orden de detención verbal, la que no fue acogida por el tribunal.

En reemplazo de esa medida, se decretó la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y de mantener cualquier tipo de comunicación con ella, restricciones que, según la investigación, el imputado habría incumplido.

Finalmente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del acusado, fijando un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

PURANOTICIA