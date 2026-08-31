Prisión preventiva para imputado por brutal homicidio con 20 disparos en Cerro Navia

El 5º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de un sujeto imputado por el asesinato de un hombre de 27 años, cometido con arma de fuego el 6 de junio pasado en la comuna de Cerro Navia.

La Fiscalía ECOH Metropolitana lo formalizó por homicidio y el tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva por peligro para la sociedad. Además dio un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

El crimen ocurrió en la mañana del 6 de junio en calle Román con Milán, donde la víctima fue atacada con al menos 20 disparos. El autor se dio a la fuga y fue capturado el sábado pasado en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins.

La Brigada de Homicidios de la PDI logró dar con su ubicación y lo detuvo. La investigación mostró que el móvil del ataque fueron rencillas anteriores. El imputado esperó que la víctima saliera de la casa para luego dispararle en la vía pública.

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