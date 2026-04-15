Prisión preventiva para imputado por brutal crimen de mujer en Quinta Normal

Por su presunta responsabilidad en el asesinato de María Leonor Valdevenito (65), ocurrido el pasado 31 de marzo en la comuna de Quinta Normal, la justicia determinó dejar tras las rejas al ciudadano haitiano Víctor Thiany (27). La medida cautelar de prisión preventiva fue dictada específicamente por el 6º Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte levantó cargos contra el individuo por el delito de robo con homicidio. Ante los antecedentes expuestos, el tribunal resolvió privar de libertad al acusado, argumentando que su permanencia en las calles representa un peligro para la sociedad, y estableció un periodo de 140 días como plazo de investigación.

Respecto a los detalles del deceso, el fiscal de la zona Centro Norte, Patricio Jory, precisó que la víctima perdió la vida a causa de una asfixia por estrangulamiento. El hallazgo del cadáver se produjo al interior del propio domicilio de la mujer, hasta donde llegaron sus hijas, quienes se encontraron con evidentes rastros de violencia en el inmueble, destacando entre ellos la puerta de acceso forzada.

Al momento de ser descubierto, el cuerpo de la mujer evidenciaba claros signos de asfixia y golpes. Paralelamente, en el sitio del suceso se verificó la sustracción de diversas pertenencias, incluyendo ropa que la víctima comercializaba y el furgón que empleaba para su trabajo. Este último hecho delictual quedó plenamente registrado en las cámaras de seguridad del sector.

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