Diputados de oposición impulsan comisión investigadora sobre los recortes del Gobierno a programas sociales

Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Luis Malla (PL), Carlos Bianchi y Gael Yeomans (FA) ingresaron una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora que permita transparentar los antecedentes sobre los recortes impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el cual impacta servicios esenciales y políticas sociales.

La solicitud, presentada ante la Cámara, busca crear una comisión investigadora para reunir antecedentes sobre las actuaciones del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos entre el 11 de marzo y el 5 de mayo de 2026, en el marco del Plan de Ajuste Fiscal y la elaboración del Presupuesto 2027.

En ese contexto, el diputado Cuello señaló que "el gobierno del Presidente Kast está aplicando una política de choque, un plan de ajuste fiscal que se ha expresado en un recorte que se está concretando en materias tan sensibles como la salud, la educación, incluso el plan de reconstrucción de Viña del Mar y, además, está proyectando suprimir programas sociales que afectan a niños, a personas mayores, que afectan a los chilenos".

Por su parte, el diputado Juan Santana indicó que "las consultas que les queremos hacer al ministro de Hacienda cuando concurra a esta comisión investigadora es en uso de nuestra facultades fiscalizadoras para poder preguntarle al gobierno cuáles han sido los criterios que se han utilizado a la hora de poner en tela de juicio la continuidad de programas que van en beneficio de la población más vulnerable del país y de los segmentos medios, como por ejemplo el de alimentación escolar”.

Asimismo, la diputada Gael Yeomans señaló que "nos enteramos por la prensa que el Gobierno va a recortar los fondos de emergencia para la reconstrucción de Valparaíso, mientras que acá en el Congreso estamos tramitando un proyecto para financiar la reconstrucción. Pero entonces, los recursos están, pero los están recortando. Es una inconsistencia brutal del ministro Quiroz, que usa como fundamento la reconstrucción para este proyecto de ley, pero su principal objetivo es beneficiar a los super ricos. Esa es la idea real maquillada con la falsa promesa de la reconstrucción, que ya tiene fondos públicos y los deben utilizar”.

Finalmente, el diputado Carlos Bianchi agregó que "me parece que se hace absolutamente necesario que Chile conozca, por parte de este Congreso, las propuestas de eliminación de los recortes en materia social que el Ministro ha llevado a cabo. Más allá que luego se hayan desdicho, hay oficios que son firmados, fueron firmados; la Dipres efectivamente llevó a cabo la petición de recortes de programas sociales, muchos. Y sentimos que esta comisión investigadora, que hoy día es lo que estamos proponiendo, tiene el deber de transparentar lo que el Gobierno no ha querido transparentar. No podemos aceptar que el Ministro de Hacienda tome una decisión absolutamente impuesta e inconsulta”.

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