Identifican 405 puntos críticos en la región Metropolitana de cara al sistema frontal

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió con la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, y con Miguel Muñoz, director de Senapred RM, para revisar el Plan de Invierno 2026 y los puntos críticos de la región Metropolitana.

Durante la jornada, el jefe regional aprovechó de rendir cuenta sobre los recursos desembolsados bajo su administración para dotar a la urbe de mejores herramientas preventivas ante catástrofes.

Al respecto, la máxima autoridad metropolitana explicó la estrategia adoptada: “Una ciudad preparada es también una ciudad más segura. Hemos identificado 405 puntos críticos en la región Metropolitana, por ende, decidimos generar una mesa de trabajo entre el Gobierno de Santiago y Senapred para focalizar la cartera de inversión que tenemos como institución en aquellos sectores más críticos”.

Para dimensionar este esfuerzo, Orrego precisó que “son cerca de $45 mil millones de pesos de inversión en equipos de rescate para Socorro Andino, UNIREM, Bomberos, camiones aljibe, motobombas”.

Por su parte, la titular nacional de Senapred advirtió sobre el inminente cambio de tiempo. “Estamos enfrentando un sistema frontal que ya avanza desde el sur y que mañana traerá precipitaciones a la región Metropolitana. Frente a este escenario, la coordinación con el Gobierno de Santiago y los municipios es clave para anticiparnos y proteger a las personas”, afirmó Alicia Cebrián.

Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en la responsabilidad ciudadana, recalcando que “es clave informarse por canales oficiales y seguir las indicaciones de la autoridad. Prepararse también es tarea de todos: mantener viviendas, limpiar desagües y no obstruir cauces, ayuda a prevenir emergencias”.

Respecto a los pronósticos para este miércoles 6 de mayo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya emitió sus cálculos para la capital. Los datos apuntan a que caerán entre 10 y 20 mm de lluvia en el valle, cifras que aumentarían en la zona precordillerana, donde podrían registrarse entre 20 y 25 mm. Un factor de cuidado será la isoterma, la cual se mantendrá alta entre 3.800 a 2.800 m.s.n.m.

A raíz de estas condiciones meteorológicas, Senapred declaró alerta temprana preventiva para la región Metropolitana.

El documento oficial especifica que se registrará “viento normal a moderado” en Cordillera de la Región Metropolitana desde la mañana del lunes 04 hasta la noche del miércoles 06 de mayo de 2026. Además, el organismo advirtió sobre “Probables Tormentas Eléctricas” en Precordillera y Cordillera de la región Metropolitana desde la madrugada del miércoles 06 hasta la madrugada del jueves 07 de mayo de 2026.

Como cierre de la jornada, el gobernador Orrego emitió una solicitud directa a las administraciones locales: “Queremos hacer un llamado a los 52 municipios de la región Metropolitana a reforzar las labores de prevención, desplegando cuadrillas para la limpieza de sumideros y la preparación en los puntos críticos identificados”.

Para concluir, alertó sobre los peligros en las zonas de mayor altitud, pidiendo precaución a los deportistas y visitantes: “Además, existe un riesgo importante en la cordillera, donde se proyectan intensas nevadas en las próximas horas, por eso, evitemos actividades como el trekking en zonas de montaña durante las próximas 48 horas”.

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