Prisión preventiva para dos imputados por secuestro en el cerro Chuño de Arica

El Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Maira Alejandra Montenegro Rivas y David José Correa Amaya, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro, perpetrado durante enero en el sector cerro Chuño, en la ciudad de Arica.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Paulina Zúñiga ordenó el ingreso de Correa Amaya al Complejo Penitenciario de Acha y de Montenegro Rivas al Complejo Femenino de Arica, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fijando además un plazo de investigación de 70 días.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, los hechos ocurrieron a las 15:30 horas del 19 de enero de 2026, cuando la víctima regresaba desde su trabajo por el pasaje 8 del cerro Chuño, momento en que dos vehículos se acercaron al lugar.

Desde los automóviles descendieron dos sujetos no identificados, quienes tomaron del cuello a la víctima y la obligaron a subir a uno de los vehículos bajo la amenaza de un arma de fuego, para luego trasladarla hasta un domicilio del mismo sector, inmueble que era habitado por los imputados.

Una vez en el interior de la vivienda, David Correa Amaya ató las manos de la víctima con amarras plásticas, la sentó en una banca y la amenazó con una pistola, mientras que Maira Montenegro Rivas lo intimidaba reiteradamente, señalándole que “saber mucho es malo”, según consignó el Ministerio Público.

Finalmente, y aprovechando un descuido de sus captores, la víctima logró romper las amarras, se lanzó sobre la imputada utilizándola como escudo protector para huir del inmueble, logrando escapar y dar aviso a Carabineros de Chile, lo que permitió iniciar el procedimiento que culminó con la detención de los responsables.

