Prisión preventiva para cuatro exmilitares imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas

El Juzgado de Garantía de Arica decretó este miércoles prisión preventiva para cuatro de los cinco exmilitares imputados por apremios ilegítimos en el marco de la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2024, en una marcha en Putre.

La jueza Macarena Calas dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano, mientras que para el excapitán Michael Fritz, se decretó el arresto domiciliario total.

En la audiencia, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera acusó una serie de negligencias de los militares dados de baja tras la muerte del conscripto, en cuartel en la zona de Putre que se encontraba en situación de semiabandono, al inicio de la marcha.

Según el fiscal, tuvieron que dormir en situación de hacinamiento, beber agua en malas condiciones, convivir con fecas de ratones y sufrieron malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Además de la muerte de Vargas, otros seis conscriptos terminaron con graves lesiones.

En esa caminata Vargas sufrió tres desmayos. Fue atendido bajo condiciones que incluso fueron cuestionadas por el enfermero y otros funcionarios de Ejército, según se reveló en la reconstitución de escena expuesta en la audiencia.

