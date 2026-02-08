Prisión preventiva para conductor que mató a dos personas en Huechuraba

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el conductor acusado de protagonizar un atropello que terminó con la vida de dos personas en la comuna de Huechuraba, durante la madrugada de este sábado.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, el imputado se presentó posteriormente ante las autoridades, donde fue sometido a un examen de alcoholemia que arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy por sobre lo permitido por la ley.

El fatal accidente ocurrió en la intersección de Pedro Fontova con El Roble, cuando el conductor circulaba en estado de ebriedad, impactando a las víctimas. Tras el atropello, no prestó auxilio y se dio a la fuga, conducta que fue considerada agravante por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la máxima medida cautelar, argumentando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el tribunal.

Finalmente, el juez determinó un plazo de 100 días de investigación, período en el que se desarrollarán las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

PURANOTICIA