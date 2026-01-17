Prisión preventiva para autor de femicidio de parvularia en Florida

El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para el sujeto acusado del abuso sexual y femicidio de la educadora de párvulos Magdalena Burgos (40), crimen ocurrido en la comuna de Florida, región del Biobío, y que ha generado profunda conmoción a nivel local y nacional.

La víctima fue encontrada sin vida al interior de su domicilio el pasado lunes 12 de enero, luego de que sus compañeras de trabajo alertaran su ausencia injustificada al jardín infantil donde se desempeñaba, además de no lograr contactarla por vía telefónica.

Según informó el Ministerio Público, el imputado, un hombre de 26 años, fue formalizado por el delito de femicidio en razón de género, además de ejercer violencia sexual contra la víctima. La solicitud de prisión preventiva fue acogida por el tribunal, fijándose además un plazo de investigación de seis meses.

Durante la audiencia se detalló que el sujeto ingresó al domicilio a través de una ventana, inmovilizó a la víctima y la agredió sexualmente, para luego golpearla reiteradamente con un cilindro de gas, provocándole lesiones graves que terminaron con su vida en el lugar. Posteriormente, el imputado huyó y se deshizo de la ropa utilizada en el crimen.

Tras cometer el delito, el acusado confesó lo ocurrido a su madre, quien le entregó dinero para que escapara a Santiago. Sin embargo, su hermana escuchó la conversación y denunció los hechos a las autoridades, lo que permitió a la policía detener al sujeto en un bus interurbano que se dirigía desde Santiago a Rancagua. Un segundo individuo fue detenido en el marco de la investigación y también fue formalizado.

PURANOTICIA