Prisión preventiva, internación provisoria y arresto domiciliario nocturno para imputados por secuestro de empresario en Quilicura

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó medidas cautelares privativas de libertad para cinco de los seis ciudadanos extranjeros formalizados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

Tres adultos de nacionalidad venezolana quedaron bajo prisión preventiva, mientras que dos adolescentes, también venezolanos, fueron derivados a internación provisoria. En tanto, el imputado colombiano deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y mantener distancia de la víctima.

Cantergiani fue liberado sin lesiones durante la madrugada del viernes 8 de agosto, en el sector sur de la región Metropolitana, luego del pago de 80 millones de pesos exigido por sus captores.

Ese mismo día, en el marco de un operativo conjunto entre el OS9 de Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, se logró recuperar parte del dinero y detener a cuatro involucrados. Los otros dos fueron aprehendidos el lunes siguiente.

Tras la audiencia, el fiscal Jorge Carmona, del equipo ECOH, detalló que los imputados enfrentan cargos por secuestro extorsivo, receptación de vehículo y tenencia ilegal de arma prohibida. Además, señaló que entre los detenidos existen vínculos de parentesco.

