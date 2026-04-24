Prisión preventiva e internación provisoria para los cuatro acusados de secuestrar a comerciante peruana en Estación Central

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para tres adultos y la internación provisoria para un menor de 17 años, imputados por el secuestro extorsivo de una comerciante de nacionalidad peruana, cometido el miércoles en la comuna de Estación Central.

Los cargos fueron presentados por la Fiscalía ECOH Metropolitana, entidad que formalizó a la agrupación no solo por el rapto con fines de extorsión que derivó en lesiones para la víctima, sino que también les imputó los delitos de porte y tenencia de armas de fuego.

Tras escuchar los antecedentes, el magistrado dio luz verde a las medidas precautorias exigidas por el Ministerio Público y estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación.

Durante el desarrollo de la audiencia de formalización, el fiscal Leonardo Tapia expuso una contundente batería de pruebas que resultaron claves para ubicar el sitio donde mantenían retenida a la mujer. Entre las evidencias exhibidas destacaron interceptaciones telefónicas, posicionamiento de antenas, análisis de dispositivos móviles y registros de cámaras de seguridad, a lo que se sumaron diversos antecedentes proporcionados por testigos del hecho.

El violento episodio se desencadenó a las 20:00 horas del miércoles en la intersección de Avenida 5 de abril con Jotabeche. En ese instante, la afectada retornaba de su jornada laboral a bordo de una motocicleta conducida por su pareja. De manera sorpresiva, un automóvil interceptó su camino; los ocupantes descendieron, agredieron físicamente al hombre y procedieron a llevarse a la comerciante en dirección a la comuna de Cerro Navia.

Respecto a las diligencias que permitieron dar con el paradero de la víctima, el jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que "producto del proceso investigativo y distintas técnicas de investigación se logra establecer el lugar exacto utilizado por esta banda criminal como lugar de cautiverio, donde como producto del resultado de una operación policial de rescate se logra la ubicación de esta mujer en estado de shock".

Junto con el hallazgo de la afectada, el jefe policial profundizó en las capturas concretadas durante el operativo. "De la misma forma se logra la detención de cuatro personas por su responsabilidad directa en este hecho, dos ciudadanos de nacionalidad chilena y dos de nacionalidad venezolana, uno de ellos menor de 17 años en condición migratoria regular y el adulto en condición irregular", complementó la autoridad de la policía civil.

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