Primeras protestas bajo el gobierno de Kast: Manifestantes lanzaron piedras a carabineros e instalaron barricadas en la plaza Italia

Mientras cientos de simpatizantes aguardaban la llegada del Presidente José Antonio Kast en las inmediaciones de La Moneda, un grupo de manifestantes se movilizó por la Alameda con dirección a Plaza Italia y el Paseo Ahumada para expresar su rechazo al inicio del nuevo Gobierno.

De acuerdo con Carabineros, las manifestaciones comenzaron cerca de las 19:30 horas y se concentraron en el sector de Vicuña Mackenna y Alameda, entre Ahumada y Estado.

En redes sociales se difundieron registros de ataques con piedras contra personal policial y vehículos particulares, hechos que se convirtieron en los primeros incidentes reportados durante la administración de Kast.

Ante esta situación, la institución uniformada llamó a los automovilistas a utilizar vías alternativas y a desplazarse con precaución por la zona.

