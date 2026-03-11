Primeras protestas bajo el gobierno de Kast: Manifestantes lanzaron piedras a carabineros e instalaron barricadas en la plaza Italia

Click acá para ir directamente al contenido
De acuerdo con Carabineros, las manifestaciones comenzaron cerca de las 19:30 horas y se concentraron en el sector de Vicuña Mackenna y Alameda, entre Ahumada y Estado.

Miércoles 11 de marzo de 2026 21:20
Mientras cientos de simpatizantes aguardaban la llegada del Presidente José Antonio Kast en las inmediaciones de La Moneda, un grupo de manifestantes se movilizó por la Alameda con dirección a Plaza Italia y el Paseo Ahumada para expresar su rechazo al inicio del nuevo Gobierno.

De acuerdo con Carabineros, las manifestaciones comenzaron cerca de las 19:30 horas y se concentraron en el sector de Vicuña Mackenna y Alameda, entre Ahumada y Estado.

En redes sociales se difundieron registros de ataques con piedras contra personal policial y vehículos particulares, hechos que se convirtieron en los primeros incidentes reportados durante la administración de Kast.

Ante esta situación, la institución uniformada llamó a los automovilistas a utilizar vías alternativas y a desplazarse con precaución por la zona.

