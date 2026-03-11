Senador Núñez advierte que mayoría de la derecha en el Congreso dificultará la posibilidad de alcanzar acuerdos

El senador Daniel Núñez (PC) advirtió que las condiciones actuales -con la Cámara de Diputados y el Senado presididos por legisladores de derecha- “reducen significativamente la posibilidad de alcanzar acuerdos”.

En diálogo con Biobío TV, el parlamentario indicó que “el problema radica en que para ponerse de acuerdo se requieren dos. En este caso tenemos el poder Ejecutivo, que ya ha dado señales de poca voluntad de diálogo, y el poder legislativo”.

La advertencia se enmarca en el cambio de mando concretado este miércoles. “Y si en el poder legislativo hay una mayoría que apoya al Gobierno, obviamente los que queremos llegar a un diálogo para posturas distintas quedamos en minoría”, agregó.

Núñez subrayó que “esto le entrega un poder a José Antonio Kast para imponer su agenda legislativa sin diálogo y más bien tendiendo a imponer”, lamentando que no exista un contrapeso.

Finalmente, el senador reconoció que debatir con quienes piensan distinto es parte esencial de la construcción de consensos, aunque advirtió que bajo estas condiciones será mucho más difícil.

PURANOTICIA