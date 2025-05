Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordena que Daniel Sauer vuelva a prisión preventiva

El empresario Daniel Sauer volvió al Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras solo una semana en su domicilio, luego de que la justicia revocara su arresto domiciliario, en el marco de la investigación que se lleva adelante por el «Caso Factop».

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio por acreditada la existencia de delitos y participación en los hechos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había cambiado la medida cautelar, pero la apelación del Ministerio Público llevó a restablecer la prisión preventiva, considerando insuficientes los argumentos para su liberación.

Según el fiscal Juan Pablo Araya, "dada la gravedad de los delitos por los cuales ha sido formalizado, y las penas asignadas (…) en particular se consideró que el transcurso del tiempo a su respecto no era un fundamento suficiente para sustituir la medida cautelar. O sea, no necesariamente que lleve un año sometido a prisión preventiva, va a justificar un cambio de medida”.

PURANOTICIA