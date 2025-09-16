Primera licitación de 2026 para postular a servicios de transporte escolar cerró con más de 90% de ofertas presentadas

La primera licitación de 2026 para postular a los servicios de transporte escolar en todo el país, cerró con más de un 90% de servicios con ofertas.

La cifra representa el nivel más alto registrado en la historia de este programa, además de validar el interés de los operadores de regiones.

Se trata, además, de un beneficio clave en materia de movilidad e inclusión social, debido a que facilita el traslado de niños y niñas a sus respectivas escuelas, al dotar de una oferta de movilidad en zonas aisladas o rurales donde no existen servicios de transporte.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los pequeños empresarios del transporte escolar, que han manifestado un gran interés en postular a los servicios que estamos licitando para el próximo año. Quienes se adjudican estos servicios realizan una labor que va en directo beneficio de nuestros estudiantes, apoyando sus procesos formativos, dando la posibilidad de estar presentes en las aulas, independientemente de la lejanía de sus hogares. Esto es una política pública que mueve la aguja, que empareja la cancha”, afirmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Benigno Retamal, señaló: “Es una muy buena noticia que, a esta fecha, tengamos más de un 90% deservicios con ofertas en todo el país, y un XX% en nuestra región. Ahora debemos revisar y analizar las propuestas para seguir avanzando con este servicio que permite que miles de niños, niñas y adolescentes de Chile, tengan acceso a sus establecimientos educacionales”.

Cabe señalar que, durante noviembre, se realizará un segundo proceso licitatorio, que incluirá aquellos servicios que no tuvieron ofertas válidas en esta primera instancia, para así brindar este servicio, a fin de velar por la mayor cantidad de oferta disponible.

