José Antonio Kast será el nuevo Presidente de Chile tras lograr una amplia victoria en la segunda vuelta ante Jeannette Jara

José Antonio Kast fue elegido por la ciudadanía de nuestro país como el nuevo Presidente de la República de Chile para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030; esto, tras superar de manera categórica a su contendora en la segunda vuelta, la abanderada del oficialismo Jeannette Jara.

Con más del 83% de los votos escrutados, correspondientes a 34.123 mesas de un total de 40.900 en todo el país y en el extranjero, la distancia entre el candidato del Partido Republicano y la militante del Partido Comunista (PC) es irremontable, quedándose de esta manera con la victoria de manera sólida y sin ninguna duda.

Hasta el cierre de esta nota, José Antonio Kast sumaba 6.084.364 votos a su favor, correspondientes al 58,61% de la votación total; mientras que Jeannette Jara sumó 4.295.958 sufragios en ese momento, llegando al 41,39% del total nacional.

Importante es mencionar que la carta de la derecha se quedó con la victoria en las 16 regiones de nuestro país, incluso en la región de Valparaíso, donde hasta el momento se contabilizan un 54% de apoyos para Kast y de 45% para Jara. En cuanto a los votos nulos, el Servel reportó que estos llegan hasta el momento a 650.294 (5,82%); mientras que los votos en blanco totalizan 136.804, equivalentes al 1,23%.

Cabe recordar que Kast y Jara llegaron a la segunda vuelta tras quedarse con los dos primeros lugares en la Elección Presidencial de noviembre, donde la carta oficialista consiguió el primer lugar con 26,85% de los votos y el republicano el 23,92%, existiendo solo 379 mil votos de diferencia, lo que hacía previsible que era justamente el ex Diputado quien tendría las mejores opciones de quedarse con la victoria.

Y es que durante la segunda vuelta, José Antonio Kast logró sumar los respaldos de Johannes Kaiser, diputado y líder del Partido Nacional Libertario (PNL); de la ex candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei; de los partidos de centro-derecha, Amarillos y Demócratas; además de contar con el apoyo de la familia Piñera - Morel y del ex Presidente Eduardo Frei, a quien se le suspendió su militancia en la DC.

El flamante Presidente electo de nuestro país consiguió llegar a La Moneda en su tercer intento; esto, ya que durante el año 2017 había asumido una candidatura, cayendo en la Primaria ante Sebastián Piñera, de Chile Vamos; y luego el año 2021 repitió la historia, aunque esta vez cayendo ante Gabriel Boric en la segunda vuelta de la contienda.

