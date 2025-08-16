Primer balance: Cinco muertos en accidentes en lo que va del fin de semana largo

Carabineros informó que durante las primeras horas del fin de semana largo se han registrado 5 fallecidos en accidentes viales a lo largo del país.

Esto significa una disminución del 58,3% respecto a la Semana Santa de 2024 (único feriado comparable), cuando se reportaron 12 víctimas fatales.

Además, se han registrado un total de 210 siniestros viales en todo el territorio nacional, lo que se traduce en una disminución del 28,8% respecto del año pasado, cuando se registraron 295 accidentes.

Asimismo, se han verificado 143 lesionados, de los cuales 30 son graves, 16 menos graves y 97 leves, lo que se traduce en una disminución del 23,1% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 186 personas lesionadas.

Carabineros también informó que se registró un total de 272.093 vehículos salidos desde la Región Metropolitana, lo que significa una disminución de un 6,5% respecto al fin de Semana Santa de 2024.

En cuanto a los controles, se realizaron un total de 6.380 exámenes para la detección de alcohol, con un total de 39 conductores en estado de ebriedad y 13 bajo la influencia del alcohol. Respecto a narcotest, se efectuaron 57 exámenes procediendo a la detención de 15 conductores.

PURANOTICIA