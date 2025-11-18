Prima de Eduardo Cruz-Coke por crimen en La Reina: "Estamos convencidos que el asesino anda suelto"

Marta Lagos, economista y fundadora de la consultora Mori, afirmó que el asesino su primo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos "anda suelto".

De esta manera, agregó un elemento más de interior de su domicilio en la comuna de La Reina, región Metropolitana. El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre.

En entrevista con el podcast 32 Minutos, de la periodista Alejandra Matus, Lagos dijo que “es tremendo el asesinato de Eduardo, mi primo. Tiene a toda la familia muy afectada. Nosotros éramos muy cercanos porque somos siete primos y pasábamos los veranos juntos en la casa de los abuelos, toda la infancia”.

“Ellos fueron los nietos más tardíos, nosotros éramos mayores entonces él era Eduardito, una persona humanamente maravillosa, solidario, cariñoso. Que haya muerto con ese nivel de violencia y le hayan matado a los niños es una cuestión que nos va a costar décadas superar en una familia tan chica como la nuestra. Que era tan afiatada la familia”, agregó.

Sobre el crimen cometido el 18 de octubre a interior de la propiedad familiar de calle La Cañada en la comuna de La Reina, Marta Lagos aseguró que “nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto”.

Luego, enfatizó que “nosotros tenemos la convicción que el asesino anda suelto. Mi prima (Trinidad Cruz-Coke) volvió a su casa recién ahora que la autorizó la Fiscalía, pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial”.

“Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas, es muy distante de lo que ha salido de los medios de comunicación. Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, de que hay un motivo económico, cuando la que hereda es la exseñora que lleva diez años divorciada”, aseveró.

También recalcó que “la madre de los niños es la que hereda, no hay un motivo económico porque finalmente la herencia le llega a ella. Entonces, ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. Nos parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y la ley tiene que imponerse finalmente. Pero como digo, el asesino anda suelto y Dios no quiera que a mi prima le pase algo porque entonces la responsabilidad de lo que le pase va a estar en aquellos que le negaron la protección policial“.

“La tesis que hay es que hay un problema de herencia. Bueno, la herencia la recibe la mamá de los niños (…) Por supuesto que ella no está involucrada, nadie puede pensar en una locura de ese tipo porque los niños fueron asesinados también. Esto es mucho más complejo de lo que aparenta ser. Nosotros estamos esperando que la Fiscalía siga buscando qué fue lo que pasó porque claramente lo que está sobre la mesa hoy no explica lo que pasó”, concluyó.

El único detenido por el triple homicidio de Cruz-Coke es su cuñado Jorge Ugalde Parraguez, esposo de Trinidad Cruz-Coke, quien también está imputada en el caso. Ulgade se encuentra en prisión preventiva, tras ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

PURANOTICIA