“Prevenir siempre será más fácil”: Presidente Boric advierte por peligro de incendios

El Presidente Gabriel Boric realizó un enérgico llamado a reforzar las medidas de prevención de incendios forestales, en el contexto de la alerta por altas temperaturas extremas anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile para los próximos días.

A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario enfatizó que “prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, insistiendo en la importancia de la responsabilidad individual para evitar emergencias de gran magnitud.

El jefe de Estado detalló que la alerta regirá entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre, afectando a las regiones desde Coquimbo hasta Ñuble, por lo que pidió no encender fuego, no realizar fogatas, no lanzar colillas de cigarro en parques o áreas verdes, además de evitar la quema de basura y el uso de herramientas que generen chispas.

Asimismo, Boric recalcó que brigadas de Conaf y equipos de Bomberos han estado combatiendo y controlando incendios forestales en distintas zonas del país durante los últimos días, lo que hace clave la colaboración de la ciudadanía.

Finalmente, el Presidente instó a denunciar cualquier indicio de incendio o acción sospechosa, recordando los números de emergencia disponibles: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros y 134 de la PDI, subrayando que una alerta oportuna puede marcar la diferencia.

