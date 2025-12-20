Prevención ante estafas: recomendaciones clave para comprar seguro en internet

A menos de una semana de las celebraciones de fin de año, y en un contexto marcado por el aumento de las compras a través de plataformas digitales, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) realizó un llamado a extremar las medidas de seguridad para evitar fraudes, estafas y suplantación de identidad durante este período de alta demanda comercial.

Desde la autoridad advirtieron que el mayor riesgo se produce al exponer datos personales en sitios web no oficiales o al acceder a enlaces fraudulentos enviados por correo electrónico o mensajes de texto. En ese sentido, recalcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de las páginas y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “es fundamental que las personas conozcan los riesgos asociados a la exposición de datos en la web y sepan cómo protegerse, ya que hoy lo más valioso no es solo el dispositivo móvil, sino la información que este contiene”. Asimismo, enfatizó que nunca se deben compartir claves, códigos ni datos sensibles en plataformas no verificadas.

En el marco de las medidas de prevención, la Subtel recordó la entrada en vigencia de los prefijos para la identificación de llamadas comerciales, destacando que el prefijo 600 corresponde a llamadas de instituciones con las que los usuarios mantienen algún vínculo contractual, por lo que sus ofertas pueden ser legítimas. No obstante, insistieron en mantener la cautela ante cualquier contacto no solicitado.

Finalmente, la autoridad reiteró que, al adquirir dispositivos móviles —especialmente teléfonos celulares—, es necesario comprobar que estos sean compatibles con todas las bandas que operan en Chile (2G, 3G, 4G y 5G), información que debe estar claramente indicada mediante el sello multibanda en el empaque. En caso de detectar un posible robo de información, se recomendó revisar de inmediato las cuentas bancarias, notificar a las entidades correspondientes y cambiar las contraseñas para evitar mayores perjuicios.

